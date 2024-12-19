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Путин: Прямая линия

Президент РФ заявил, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация в зоне проведения специальной военной операции меняется кардинально, идет движение по всей линии фронта, российские военные ежедневно освобождают землю квадратными километрами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация меняется кардинально. Движение идет по всей линии фронта. Каждый день, как я уже говорил, речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров, а наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть, каждый день", - заявил Путин в четверг на программе "Итоги года".

"Мы движемся к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции", - подчеркнул Путин.

Президент России в ходе пресс-конференции продемонстрировал недавно переданную ему от бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копию своего боевого знамени.

"Хотел ребят поблагодарить за этот подарок, будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину на всей линии боевого соприкосновения", - заявил Путин.

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
Владимир Путин
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