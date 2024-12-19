Президент пообещал восстановить справедливость для воюющих в Курской области

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на "Прямой линии" пообещал восстановить справедливость для воюющих в Курской области, которые участвуют в боевых действиях, но не получают выплаты, положенные участникам СВО, поскольку формально участвуют в "контртеррористической операции" (КТО).

Этот вопрос подняли жены воюющих. Они отметили неравномерность выплат.

"Есть категория, которая раньше не принимала вообще никакого участия, не воевала на линии боевого соприкосновения, они сразу попали в Курскую область и не попали в категорию участников специальной войны операции. (...) Они все (выплаты - ИФ) получат, я проверю", - сказал Путин и назвал это упущением.

"Военное ведомство не обратило на это внимание - это их обязанность. Все поправим, все получат все, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения", - заверил он.

Президент пообещал, что все выплаты будут начислены "задним числом" и пересчитаны. Также он сказал, что будут осуществлены все выплаты за подбитую технику ВСУ западного производства.

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