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Путин: Прямая линия

Президент пообещал восстановить справедливость для воюющих в Курской области

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на "Прямой линии" пообещал восстановить справедливость для воюющих в Курской области, которые участвуют в боевых действиях, но не получают выплаты, положенные участникам СВО, поскольку формально участвуют в "контртеррористической операции" (КТО).

Военная операция на Украине

Этот вопрос подняли жены воюющих. Они отметили неравномерность выплат.

"Есть категория, которая раньше не принимала вообще никакого участия, не воевала на линии боевого соприкосновения, они сразу попали в Курскую область и не попали в категорию участников специальной войны операции. (...) Они все (выплаты - ИФ) получат, я проверю", - сказал Путин и назвал это упущением.

"Военное ведомство не обратило на это внимание - это их обязанность. Все поправим, все получат все, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения", - заверил он.

Президент пообещал, что все выплаты будут начислены "задним числом" и пересчитаны. Также он сказал, что будут осуществлены все выплаты за подбитую технику ВСУ западного производства.

Путин: "Прямая линия - 2024"

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
Владимир Путин Прямая линия ВСУ Курская область
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