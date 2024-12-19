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Путин: Прямая линия

Президент России назвал уровень боеготовности ВС РФ самым высоким в мире

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что боеготовность Вооруженных сил РФ находится на самом высоком уровне в мире.

"Мы укрепляем свою обороноспособность, боеготовность наших Вооруженных сил сегодня находится, уверенно говорю, на самом высоком месте в мире", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции в четверг.

Он также заявил, что "то же самое касается и нашей оборонной промышленности". "Мы наращиваем производство всего, что нужно для наших армии и флота, причем и на текущий момент, и на перспективу. Делаем это достаточно уверенно, быстрыми темпами, чего не скажешь о наших противниках", - добавил президент.

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Кроме того, президент отметил, что успехи российских Вооруженных сил не в последнюю очередь связаны с ростом производства оборонных отраслей промышленности РФ.

"Вот сказано было о том, что наши войска продвигаются на линии боевого соприкосновения. И что? За счет чего? В том числе, за счет наличия той техники, о которой я сейчас сказал", - сказал президент.

Он отметил, что сейчас "с нами практически воюют все страны НАТО". При этом, у зарубежных стран отмечается подорожание снарядов: "один снаряд 155 мм два года назад стоил 2 тыс. евро, сейчас стоит 8 (тысяч - ИФ). В четыре раза подорожание".

"Если все будет развиваться таким же темпом, то не только 2% на оборонные расходы, на которых всегда настаивал и сейчас настаивает вновь избранный президент США господин (Дональд) Трамп странам НАТО не будет хватать, но и не будет хватать и 3%", - сказал Путин.

"Выучка, боеготовность, внутреннее состояние российских войск таково, которого нет, пожалуй, сегодня ни у одной армии мира. Поэтому, я считаю, что Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы добивались, она окрепла. Она стала по-настоящему суверенной страной. И мы принимать решение будем без всякой оглядки на чужое мнение, будем руководствоваться только своими национальными интересами", - добавил президент.

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
Владимир Путин ВС РФ
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