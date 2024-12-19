Президент РФ заявил об отсутствии шансов сбить ракеты "Орешник"

Путин предложил проверить это экспериментальным путем

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Нет никаких шансов сбить ракеты "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин

"Шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции в четверг.

Так он прокомментировал мнение некоторых иностранных экспертов о том, что "Орешник" могут сбить ПВО даже на стадии пуска.

Путин предложил проверить это экспериментальным путем.

"Ну, а если те эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий технологический эксперимент. Скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?" - сказал он.

"Мы в любом случае этого не исключаем, имея в виду, что все системы ПРО или ПВО все равно находятся у них в работе", - добавил Путин.

По его мнению, такая технологическая дуэль будет интересна и полезна и для России, и для США.

Путина также спросили, почему новая российская ракета была названа "Орешником". Он ответил, что не знает.