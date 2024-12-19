Путин предложил ввести уголовную ответственность в отношении дропперов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил установить уголовную ответственность в отношении лиц, передающих мошенникам свои банковские карты для осуществления преступных операций.

"Здесь есть еще одна проблема, о которой мне председатель ЦБ и глава МВД докладывали. Открываются карты на людей, которые вроде бы в схеме жульнической участия не принимают, но потом, когда у граждан деньги выманивают, их (финансы - ИФ) сначала переводят на карты посреднические, так называемые, а потом уже мошенники оттуда деньги сдирают. Те, кто открывает эти карты, они, вроде как, ни при чем, они в этом участия не принимают", - заявил президент на итоговой пресс-конференции в четверг.

"Но есть предложение усилить не только контроль, но и ответственность этих людей, которые, на самом-то деле, являются соучастниками этих преступлений. Формально они вроде бы ничего не делают, но они понимают, для чего открываются карты на их имя. Есть предложение и уголовную ответственность за такую деятельность определить", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что идея не является решением проблемы, "но в этом направлении, безусловно, нужно думать".

Ранее в 2022 году глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал о старте совместной работы с Генпрокуратурой, Минюстом и ЦБ по вопросу введения ответственности для дропперов (подставных лиц, открывающих банковские счета на своё имя за вознаграждение).