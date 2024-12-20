Московская пенсионерка отдала мошенникам почти 90 млн рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Москве задержан 18-летний подозреваемый в соучастии в краже у пенсионерки почти 90 млн рублей, сообщает столичное ГУ МВД. Его поместили под домашний арест. Его сообщников ищут.

По версии следствия, 86-летней москвичке позвонили неизвестные, представились сотрудниками госструктур и сообщили о рисках для ее банковских счетов. Они ее убедили обналичить все накопления и передать им для помещения на "безопасный счет".

"Потерпевшая двенадцать раз снимала деньги со своих счетов в банке и передавала их разным курьерам", - сказано в пресс-релизе.

Также она обналичила свои ценные бумаги и также передала деньги курьерам. Затем ее убедили продать квартиру, где она живет, и отдать часть вырученных денег звонившим. В общей сложности, она лишилась около 90 млн рублей.

В полицию пожаловались родственники потерпевшей, когда узнали о случившемся.

Задержанный, по данным следствия, забрал у пенсионерки пакет с 5,6 млн рублей и передал их соучастникам.

По факту расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК).