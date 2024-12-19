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Путин: Прямая линия

Президент РФ считает действия Израиля в секторе Газа достойными осуждения

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает, какие цели преследует Израиль в секторе Газа, но его действия достойны осуждения.

"Я не знаю, какие цели окончательные преследует Израиль в секторе Газа, но это достойно только осуждения, и мы неоднократно это делали практически на всех уровнях - начиная и с общественного, и в Совете Безопасности ООН", - сказал Путин в ходе пресс-конференции в четверг в Москве.

Глава государства отметил, что то же самое относится и к действиям Израиля в отношении Ливана.

Касаясь в целом палестино-израильского конфликта, президент РФ сказал: "Мы всегда так полагали и сейчас считаем, что решить палестинскую проблему можно, только убрав причину ее возникновения".

Путин напомнил, что "в свое время было принято решение Совбезом ООН о том, что должны быть образованы два государства - Израиль и Палестина".

"Израиль создан, Палестина фактически до сих пор не создана - в этом вся проблема. Больше того, со стороны Израиля продолжается так называемая незаконная поселенческая деятельность", - добавил президент.

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
Владимир Путин Израиль сектор Газа
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