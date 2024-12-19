Генсек ООН призвал Израиль прекратить авиаудары по Сирии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал прекращения ударов израильских ВВС по сирийской территории.

"Масштабные авиаудары Израиля продолжаются. Они нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии и должны прекратиться", - сказал он, выступая перед журналистами.

Кроме того, генсек ООН призвал и Израиль, и Сирию к соблюдению соглашения 1974 года о создании буферной зоны на Голанских высотах.

"В буферной зоне не должно быть никаких вооруженных сил, кроме миротворцев ООН (...) Израиль и Сирия должны придерживаться положений соглашения 1974 года о разделении сил, которое по-прежнему действует. Суверенитет, территориальное единство и целостность Сирии нужно полностью восстановить", - добавил Гутерриш.

Ранее израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне смены власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что соглашение о буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, действующее с 1970-х годов, в настоящее время де-факто не существует. "Этого соглашения больше нет: сирийские военные оставили свои позиции", - сказал премьер Израиля.