Поиск
Важно
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

Генсек ООН призвал Израиль прекратить авиаудары по Сирии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал прекращения ударов израильских ВВС по сирийской территории.

"Масштабные авиаудары Израиля продолжаются. Они нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии и должны прекратиться", - сказал он, выступая перед журналистами.

Кроме того, генсек ООН призвал и Израиль, и Сирию к соблюдению соглашения 1974 года о создании буферной зоны на Голанских высотах.

"В буферной зоне не должно быть никаких вооруженных сил, кроме миротворцев ООН (...) Израиль и Сирия должны придерживаться положений соглашения 1974 года о разделении сил, которое по-прежнему действует. Суверенитет, территориальное единство и целостность Сирии нужно полностью восстановить", - добавил Гутерриш.

Ранее израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне смены власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что соглашение о буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, действующее с 1970-х годов, в настоящее время де-факто не существует. "Этого соглашения больше нет: сирийские военные оставили свои позиции", - сказал премьер Израиля.

Хроника 08 – 19 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Антониу Гутерриш Биньямин Нетаньяху Израиль ООН Сирия Голанские высоты
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков объяснил реакцию Зеленского на предложение "дуэли" с "Орешником"

Убийство в парламенте Абхазии произошло во время обсуждения борьбы с майнингом

В Абхазии один депутат погиб, другой ранен в результате стрельбы у парламента

У здания парламента Абхазии произошла стрельба

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5578 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии115 материалов
Путин: "Прямая линия - 2024"Путин: "Прямая линия - 2024"54 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2064 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });