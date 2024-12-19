Путин назвал Израиль главным бенефициаром событий в Сирии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Главный бенефициар событий, происходящих в Сирии, - Израиль, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все-таки главный бенефициар событий, происходящих в Сирии, главным бенефициаром, на мой взгляд, является Израиль", - сказал Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.

По его словам, "можно как угодно относится к тому, что делает Израиль", но "Россия осуждает захват любых сирийских территорий". "Это очевидно. Наша позиция здесь не подлежит никакой корректировке", - пояснил глава государства.

Вместе с тем, отметил Путин, "Израиль тоже решает для себя вопросы, связанные с безопасностью".

"Вот уже эта линия на Голанских высотах - всем хорошо известная линия. Израиль продвинулся по фронту на 62-63 км, на глубину до 25 км. И он вошел в укрепления, которые были созданы для Сирии еще Советским Союзом - это типа линии Мажино. Там такие, знаете, серьезные укрепления - по-настоящему", - отметил президент РФ.