Россия поддерживает действующие власти Сирии во имя сохранения ее целостности

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия выступает за территориальную целостность и суверенитет Сирии, и поддерживает действующие в САР власти по этому вопросу, заявил на "Прямой линии" президент России Владимир Путин.

"Проблем (в Сирии) будет много, но мы на стороне международного права и за суверенитет всех государств при соблюдении их территориальной целостности, и Сирии в том числе. Имею ввиду позицию по этим вопросам действующих властей, которые контролируют сегодня территорию Сирийской Арабской Республики", - сказал он.

"Мы в этом смысле на их стороне", - подчеркнул президент.

Путин добавил, что Россия находится в контакте со всеми основными группировками, контролирующими ситуацию в Сирии.

Путин: "Прямая линия - 2024"