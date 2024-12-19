Операторов денежных переводов обяжут публиковать информацию о тарифах

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Операторы, занимающиеся переводом денежных средств, должны будут предоставлять информацию об условиях предоставления своих услуг как в точках работы с клиентами, так и на официальном сайте. Банк России определит, какую именно информацию нужно раскрывать.

Об этом говорится в законопроекте № 801922-8, который в Госдуму внесла группа парламентариев, в том числе председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикерСовета Федерации Николай Журавлев.

"Оператор по переводу денежных средств обязан раскрывать информацию об условиях оказания платежных услуг в местах их оказания, а также на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Банк России вправе установить состав, порядок и сроки раскрытия оператором по переводу денежных средств такой информации", - говорится в законопроекте.

Операторы по переводу денежных средств - это организации или компании, которые занимаются осуществлением переводов денег между физическими или юридическими лицами. Это могут быть банки, финансовые специализированные организации, которые занимаются только переводами денег, электронные платежные системы, мобильные приложения для переводов.

Проект закона также предлагает в условиях договора потребительского кредита (займа) прописать необходимость для кредиторов в местах оказания услуг и интернете публиковать иную информацию в случае, если требование о ее раскрытии установлено Банком России. Сейчас перечень публикуемой информации прописан в законе.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.