Минфин поддержал поправки об обязательном раскрытии тарифов на денежные переводы

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Минфин поддержал законопроект, обязывающий операторов по переводу денежных средств раскрывать информацию о тарифах и условиях предоставления услуг, но указал на необходимость его доработки, рассказал "Интерфаксу" источник.

Законопроект № 801922-8 в декабре 2024 года в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов.

Законопроект предлагает предоставить Банку России право устанавливать состав, порядок и сроки раскрытия операторами информации об условиях платежных и кредитных услуг как в местах их оказания, так и на официальных сайтах.

Законопроект также предлагает в условиях договора потребительского кредита (займа) прописать необходимость для кредиторов в местах оказания услуг и интернете публиковать иную информацию в случае, если требование о ее раскрытии установлено Банком России. Сейчас перечень публикуемой информации прописан в законе.

В проекте отзыва правительства на законопроект Минфин отметил избыточность предлагаемых регулятору полномочий в части раскрытия информации о потребительских кредитах. По мнению министерства, соответствующие требования уже закреплены в законе о потребительском кредите. Также ведомство предложило внести юридико-технические правки в связи с изменениями законодательства, вступающими в силу с 1 марта 2025 года. Кроме того, Минфин указал, что законопроект должен соответствовать требованиям закона об обязательных требованиях, согласно которому новые нормы должны вступать в силу либо 1 марта, либо 1 сентября, а не через 10 дней после опубликования.

"Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в проекте отзыва.

Операторы по переводу денежных средств - это организации или компании, которые занимаются осуществлением переводов денег между физическими или юридическими лицами. Это могут быть банки, финансовые специализированные организации, которые занимаются только переводами денег, электронные платежные системы, мобильные приложения для переводов.