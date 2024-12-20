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Путин проведет заседание Госсовета по вопросу поддержки семей в России

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Под председательством президента России Владимира Путина состоится заседание Государственного совета, которое будет посвящено вопросам поддержки семей в Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

"Участники встречи подведут итоги уходящего Года семьи, обсудят какие дополнительные федеральные меры поддержки необходимы, чтобы переломить демографическую ситуацию в стране, что предпринимается в регионах, какие есть лучшие практики и как выстроить эффективную информационную работу по продвижению семейных ценностей, в том числе для повышения престижа многодетности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с докладами выступят министр труда и социальной защиты Антон Котяков, губернатор Новгородской области, председатель комиссии Государственного Совета по направлению "Семья" Андрей Никитин, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

Путин Госсовет Антон Котяков Андрей Никитин
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