На федпроект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" заложено 367 млрд рублей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В 2025 году должны модернизировать почти 30 музеев и десять театров в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья", сообщила министр культуры Ольга Любимова на заседании Общественного совета при министерстве.

"С этого года мы начали реализацию федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры". Всего на его реализацию из средств федерального бюджета предусмотрено более 367 млрд рублей, в том числе в этом году - 28,96 млрд рублей. По состоянию на 13 марта кассовое исполнение составляет более 4,5 млрд рублей - это 16%", - сказала она.

В 2025 году в рамках проекта планируется модернизировать более 20 детских школ искусств (ДШИ), 28 музеев, 10 театров и почти 50 библиотек, а также оснастить 30 театров, не менее 130 музеев, 50 кинозалов, более 320 ДШИ и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Также в этом году планируется провести ремонт и оснащение 12 филармоний.

"По всем мероприятиям ведутся подготовительные работы. Планируем, что по значительной части из них контракты будут заключены до 1 апреля", - добавила Любимова.