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Совфед обсудит закон, позволяющий исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон, предусматривающий возможность исключения движения "Талибан" из списка организаций, запрещенных в России.

Согласно закону, "запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма".

Сейчас в российском законодательстве не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации. Одобренный закон призван устранить этот правовой пробел.

Законом также вносятся корреспондирующие изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ, а также в федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Заседание Совфеда в среду завершит осеннюю сессию парламента. Всего в повестке 90 вопросов.

В начале заседания перед российскими парламентариями выступит председатель Сената Мадагаскара Ришар Равалуманана, находящийся в России с официальным визитом.

Также сенаторы рассмотрят предложенную президентом РФ для проведения консультаций кандидатуру Игоря Краснова на должность генерального прокурора.

Кроме того, в повестке - ряд сенаторских законодательных инициатив. Среди них поправки в Уголовный кодекс РФ, касающиеся здоровья граждан и ответственности за отдельные преступления против несовершеннолетних, дополнительные меры защиты от нецелевого использования маткапитала изменения в закон о рекламе, призванные оградить потребителей от недобросовестной рекламы финансовых услуг, закон о выпуске облигаций "Роскосмосом".

Роскосмос Совфед
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