"Талибан" приветствует возможное исключение движения из списка запрещенных в РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) приветствует возможность быть исключенным из списка запрещенных в России организаций.

"Мы считаем это позитивным шагом, и он сыграет важную роль в расширении двусторонних отношений между Афганистаном и Российской Федерацией", - цитирует телеканал TOLO news заместителя официального представителя "Талибана" Хамдуллу Фитрата.

По его мнению, другим странам также следует предпринять аналогичные шаги.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон, предусматривающий возможность исключить движение "Талибан" из списка запрещенных организаций.

Согласно закону, "запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма".

Сейчас в российском законодательстве не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации. Одобренный закон призван устранить этот правовой пробел.