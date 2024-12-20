Поиск
Важно
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

"Талибан" приветствует возможное исключение движения из списка запрещенных в РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) приветствует возможность быть исключенным из списка запрещенных в России организаций.

"Мы считаем это позитивным шагом, и он сыграет важную роль в расширении двусторонних отношений между Афганистаном и Российской Федерацией", - цитирует телеканал TOLO news заместителя официального представителя "Талибана" Хамдуллу Фитрата.

По его мнению, другим странам также следует предпринять аналогичные шаги.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон, предусматривающий возможность исключить движение "Талибан" из списка запрещенных организаций.

Согласно закону, "запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма".

Сейчас в российском законодательстве не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации. Одобренный закон призван устранить этот правовой пробел.

Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Митингующие в Тбилиси не желают говорить с представителями властей

Митингующие в Тбилиси не желают говорить с представителями властей

В США заявили, что готовы к диалогу с РФ по управлению ядерными рисками

Что произошло за день: четверг, 19 декабря

США сделали исключения из санкций против "Газпромбанка" для Будапешта

США сделали исключения из санкций против "Газпромбанка" для Будапешта

Bloomberg сообщил о поисках G7 способов ужесточить "потолок цен" для нефти из России

Bloomberg сообщил о поисках G7 способов ужесточить "потолок цен" для нефти из России

Песков объяснил реакцию Зеленского на предложение "дуэли" с "Орешником"

Хроники событий
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова13 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5578 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии117 материалов
Путин: "Прямая линия - 2024"Путин: "Прямая линия - 2024"54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });