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Потерявший ход близ Курильских островов танкер отбуксируют в Пусан для ремонта

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Танкер "Меркурий", который потерял ход из-за поломки главного двигателя в Тихом океане возле Курильских островов, готовят к буксировке в порт Пусан (Южная Корея) для ремонта.

"19 декабря рыболовецкое судно "Михаил Старицын" отбуксировало аварийный танкер "Меркурий" в бухту Мельника острова Симушир, танкер встал на якорь. Утром 20 декабря к нему подошло спасательное судно "Рубин", в настоящее время проводятся подготовительные работы для буксировки "Меркурия" в порт Пусан", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области в пятницу.

По словам представителя пресс-службы, экипаж танкера в медицинской помощи не нуждается, условия жизнедеятельности на аварийном судне не нарушены.

Как сообщалось ранее, вечером 17 декабря в Тихом океане, в 50 км северо-восточнее острова чс в результате поломки главного двигателя потерял ход танкер "Меркурий". На его борту находятся 19 человек экипажа. В ночь на 18 декабря из порта Корсаков на Сахалине на помощь танкеру вышло спасательное судно "Рубин".

Тихий океан Курильские острова Пусан Южная Корея
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