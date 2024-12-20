Сенаторы поддержали ужесточение наказания за вооруженный мятеж

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию вооруженного мятежа в России и участие в нем.

В настоящее время статьей 279 "Вооруженный мятеж" Уголовного кодекса не предусмотрена какая-либо дифференциация мер ответственности за организацию и активное участие в вооруженном мятеже, в том числе в зависимости от общественной опасности деяний. Закон излагает статью 279 в новой редакции. Так, за организацию вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя либо нарушения территориальной целостности России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Участие в таком вооруженном мятеже будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Если упомянутые преступления повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, то они будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей или пожизненным лишением свободы.

Закон также вносит в пункт 2 примечаний к статье 275 "Государственная измена" Кодекса изменение, предусматривающее возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам государства, а также если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Такое решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий, говорится в пояснительной записке к закону.

Помощь противнику

Кроме того, закон вводит в Уголовный кодекс новую статью - 276.1 "Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ".

Согласно закону, оказание находящимися на территории России иностранным гражданином или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности государства, при отсутствии признаков шпионажа, будет наказываться сроком от 10 до 15 лет, штрафом до 500 тыс. рублей или размером заработной платы осужденного за три года.

Под "противником", указывается в законе, будет пониматься "иностранное государство, международная либо иностранная организация, непосредственно противостоящие Российской Федерации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники".

Кроме того, закон расширяет действующее определение в статье 275 УК РФ "переход на сторону противника" - под ним будет пониматься не только участие в составе сил (войск) противника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники, но и "добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности РФ".

В законе предусматривается, что лицо, совершившее указанные преступления, "освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления".

УДО

Закон предусматривает, что условно-досрочному освобождению не подлежат осужденные за вооруженный мятеж, акт международного терроризма, содействие террористической деятельности, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организацию террористического сообщества и участие в нем и организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.