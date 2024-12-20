Рябков назвал отношение РФ к инаугурации Трампа "спокойным и отрешенным"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Россия не вмешивается в дела США, "спокойно и отрешенно" относится к предстоящей инаугурации Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я обращаю ваше внимание, что церемония инаугурации как таковая жёстко не регламентирована, есть определенные традиции, которые сложились на протяжении десятилетий в США, но каждый избранный президент привносит свою специфику", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, будет ли представитель России принимать участие в церемонии инаугурации Трампа.

"Мы относимся ко всему этому спокойно. Мы вообще во внутренние дела США не вмешиваемся и никогда не вмешивались. И тем более какие-то протокольные аспекты тамошней практики для нас находятся далеко на периферии. Поэтому ровно, отрешенно, отстраненно будем это воспринимать", - добавил он.