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В Москве не будут комментировать сигналы из окружения Трампа до его инаугурации

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россия следит за сигналами, которые поступают из США относительно будущей политики администрации Дональда Трампа на российском направлении, однако не видит необходимости их комментировать до инаугурации, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков на полях дискуссии международного клуба "Валдай".

"Давайте дождемся инаугурации избранного президента Трампа, посмотрим, как будет сформулирована политика этой новой администрации на российском направлении, на украинском направлении", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что в настоящий момент "вообще нет никаких оснований говорить о графиках, планах тех или иных контактов" с Китом Келлогом, спецпосланником Трампа по России и Украине, или другими возможными представителями будущей администрации.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что с переходной командой, формирующейся администрацией Трампа, у нас никаких форматов диалога и, тем более, взаимодействия, не имеется", - добавил замглавы МИД.

Он отметил, что в настоящее время в российско-американских отношениях "тревожный период", "уходящая администрация США демонстрирует уникальную способность бить из всех калибров, как будто все горшки хочет перебить и не оставить ничего тем, кто придет следом".

"Это рискованный, если не сказать саморазрушительный курс. Мы предостерегаем их от этого", - сказал Рябков.

"Что касается идей, которые высказывались на разных отрезках относительно будущих схем, мы все фиксируем, берём в работу, но поводов на это реагировать нет ни малейших, потому что статус этих идей для нас абсолютно понятен, он неформальный, это способ зондажа", - сказал он.

По словам Рябкова, "зондировать" российскую позицию пытаются многие, однако она не требует зондирующих подходов, и не раз исчерпывающим образом излагалась президентом.

США МИД Сергей Рябков Кит Келлог Дональд Трамп
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