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Хинштейн сообщил о погибших в результате ракетного удара по курскому Рыльску

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о погибших и пострадавших в результате ракетного удара по городу Рыльску.

"На месте работают спасатели, пожарные и другие оперативно-экстренные службы. Однако их действия осложняются попытками повторных ударов со стороны ВСУ. Силами ПВО сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Он уточнил, что целями ударов ВСУ стали здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, а также частные домовладения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Хинштейн ВСУ Курская область
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