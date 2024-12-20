Хинштейн сообщил о погибших в результате ракетного удара по курскому Рыльску

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о погибших и пострадавших в результате ракетного удара по городу Рыльску.

"На месте работают спасатели, пожарные и другие оперативно-экстренные службы. Однако их действия осложняются попытками повторных ударов со стороны ВСУ. Силами ПВО сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Он уточнил, что целями ударов ВСУ стали здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, а также частные домовладения.