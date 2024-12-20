Шесть человек, включая ребенка, погибли при ракетной атаке на курский Рыльск

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о шести погибших в результате ракетного обстрела города Рыльска.

"По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. В Центральную районную больницу Рыльска доставлено десять пострадавших, среди них - 13-летний ребенок", - написал руководитель региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. "Их травмы квалифицируются как легкие", - сообщил Хинштейн.

По его информации, в Рыльске повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа - филиала МГТУ ГА, офисы СДЭК и Ozon, здание ЗАГС, а также окна в трех многоквартирных домах. Пострадали несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.

В настоящее время в Рыльске продолжают работать экстренные службы, специалисты проводят оценку ущерба, оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших.