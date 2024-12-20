Регионам РФ с низкой рождаемостью рекомендовано увеличить выплаты семьям на аренду жилья

Речь идет, в частности, не менее чем о половине стоимости аренды при рождении первого ребенка до достижения им трех лет

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России рекомендует регионам, коэффициент рождаемости в которых ниже среднероссийского (1,41), компенсировать не менее половины стоимости аренды жилья семьям при рождении первого ребёнка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Рекомендуем регионам компенсировать не менее половины стоимости аренды жилья при рождении первого ребенка до достижения им трёх лет, а также оплачивать не менее 70% аренды при рождении второго и последующих детей", - сказала Голикова во на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ в пятницу.

Вице-премьер сообщила, что "сделано так называемое "демографическое меню" для тех регионов, которые будут поддерживаться из федерального бюджета, вот для этих 41; в числе этого "демографического меню" три направления развития, одно из которых касается развития инфраструктуры и сервисов (...), а два других - это мероприятия по выплате при беременности и рождении, и выплаты, которые связаны с поддержкой жилищных вопросов. То есть то, что сегодня реально волнует семьи".

Голикова напомнила, что сейчас действует выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для семей, которые воспитывают трёх или более детей. "Мы предлагаем в рамках тех финансовых ресурсов, которые доводятся до 41 региона, доводить возможность этого погашения до 1 млн рублей", - сказала вице-премьер.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что субъекты РФ с низким уровнем рождаемости получат дополнительное финансирование на региональные программы по повышению рождаемости; планируется выделить 12,5 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2027 год. Всего планируется направить 75 млрд рублей до 2030 года.