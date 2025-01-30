Минздрав зафиксировал наибольшее снижение рождаемости в РФ в пяти регионах

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Негативная тенденция по показателям рождаемости отмечается в России с 2017 года: наибольшее снижение фиксируется в Еврейской автономной области, Калмыкии и Республике Алтай, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

"То, что касается рождаемости, то с 2017 года наметилась у нас негативная тенденция по рождениям. Наиболее существенное снижение показателя мы отмечаем в Еврейской автономной области, Калмыкии, Республике Алтай, Камчатке, Вологде", - сказал Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике в четверг.

По словам замминистра, текущая медико-демографическая ситуация - это результат сокращения числа детей, рожденных одной женщиной, а также снижение числа женщин отдельных репродуктивных возрастных групп. "Это следствие достаточно уже старых процессов, тем не менее, связь с ними есть; это такие демографические ямы, как и эхо войны, и период девяностых годов", - отметил Фисенко.

Замминистра сообщил, что положительный баланс естественного прироста в 2024 году отмечался в 13 регионах РФ, наибольшие показатели - в республиках Северного Кавказа.