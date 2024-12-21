После украинского обстрела Рыльска без отопления осталось 88 жилых домов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил что в результате обстрела Рыльска со стороны Украины без тепла осталось 88 жилых домов.

"Одна из главных текущих задач - восстановление подачи тепла. Из-за повреждения теплотрассы без отопления временно осталось 88 жилых домов", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в субботу.

В город уже доставлены обогреватели, их будут выдавать по заявкам жителей, добавил он.

Накануне врио главы региона сообщил о шести погибших после ракетного обстрела Рыльска.