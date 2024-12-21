За прошедшую ночь уничтожено 19 украинских БПЛА

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над российской территорией, заявили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых девять сбиты над территорией Белгородской области, пять - над территорией Воронежской области, три - над акваторией Черного моря и по одному - над территориями Курской области и Краснодарского края ", - сообщили в ведомстве.