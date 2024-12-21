Что случилось этой ночью: суббота, 21 декабря

Наезд на толпу в Магдебурге, WhatsApp внесен в реестр ОРИ, гибель ребенка после обстрела Рыльска не подтвердилась

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. Погибли два человека, 68 пострадали. Водитель задержан, им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии, он работал в Германии врачом.

- Гибель ребенка в результате украинского удара по Рыльску не подтвердилась. По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, жертвами обстрела стали пять человек, 12 пострадали, девять находятся в больнице.

- Роскомнадзор внес мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Согласно так называемому "пакету Яровой", ОРИ обязаны полгода хранить данные пользователей (переписки, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб.

- Палата представителей США приняла законопроект о временном финансировании правительства. Решение было принято за несколько часов до полуночи субботы по местному времени, когда истекал срок предыдущего продления.

- Российские военные сбили за ночь 19 беспилотников ВСУ над Белгородской, Воронежской, Курской областями, Краснодарским краем и Черным морем.

- Теплая погода будет преобладать на всей территории России в ближайшие дни. Исключениями станут Мурманская область, Хабаровский край и Приморье.