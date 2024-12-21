Теплая погода будет преобладать на всей территории России в ближайшие дни

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - На территории страны в выходные и на следующей неделе в основном будет преобладать теплая погода, исключениями станут Мурманская область, Хабаровский край и Приморье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные и на следующей неделе на территории страны, в основном, преобладает теплая погода", - сказал он.

При этом научный руководитель Гидрометцентра отметил, что исключением в выходные и в понедельник станет Мурманская область, где прогнозируется температура на 5-8 градусов ниже нормы, а минимальная температура будет в диапазоне минус 17-23 градуса.

Кроме того, температура ниже нормы в ближайшие дни будет в центральных и южных районах Хабаровского края и Приморье. Так, в Хабаровском крае прогнозируется температура до минус 35-39 градусов, что на 10 градусов ниже нормы, сообщил Вильфанд.

"На всей остальной территории теплая погода. И только на следующей неделе начнется вторжение холодных воздушных масс на Чукотку, уже во вторник, в среду температура будет понижаться до нормальных морозов - минус 33 - минус 40 градусов", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.