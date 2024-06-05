"Сибагро" может вложить 500 млрд рублей в строительство города близ Томска

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Группа "Сибагро" планирует вложить 500 млрд рублей в строительство небольшого города возле Томска на левом берегу реки Томь, сообщил в Telegram губернатор Томской области Владимир Мазур.

Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ Мазур подписал с председателем совета директоров "Сибагро" Андреем Тютюшевым.

"Холдинг "Сибагро" уже серьезно шагнул за пределы рынка АПК. Компания берется за комплексное освоение новой территории на левом берегу Томи, где построит фактически город нового типа "Элеонор Emerald smart city". Объем инвестиций здесь 500 миллиардов рублей за 10 лет. Будет создано 10 тысяч рабочих мест", - написал губернатор.

Других подробностей он не привел.

"Сибагро" уже заявляла о планах по строительству недвижимости: основатели группы учредили АО "Элеонор" для строительства коттеджного поселка в окрестностях Томска. Однако проект был реализован лишь частично.

"Сибагро" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральных округах.