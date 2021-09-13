"Сибагро" купила старейший ресторан в Томске

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Входящее в холдинг "Сибагро" ООО "Аграрная группа-капитал" купило за 49,5 млн рублей памятник архитектуры в центре Томска - здание ресторана "Славянский базар" площадью 563,4 квадратных метра. Торги провел ДОМ.РФ.

Старейший томский ресторан находится на набережной реки Томь в центре города рядом со зданием областной администрации. Это кирпичное двухэтажное здание с подвалом и четырехскатной вальмовой крышей, которое построили в 1886-1888 годы. В этом ресторане обедал Антон Чехов, у здания затем поставили памятник писателю. В разные годы в здании размещались библиотека для солдат, чайная для крестьян, Дом колхозника, а с 1992 года там снова открылся ресторан.

Помимо "АГ-капитал" на аукцион, как физическое лицо, заявился Аркадий Сидоренко, который предложил за лот 49,423 млн рублей. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Сидоренко ранее возглавлял АО "Элеонор", учрежденную основателями "Сибагро" для строительства коттеджного поселка в окрестностях Томска.

В 2013 году "Сибагро" (тогда "Сибирская аграрная группа") выкупило право долгосрочной аренды здания "Славянского базара". В нем был открыт новый ресторан от Ginza Project, руководителем которого, по данным местных СМИ, стала жена председателя правления "Сибагро" Андрея Тютюшева - Юлия.

Это не первая сделка "Сибагро" по покупке непрофильных активов. Ранее, в марте 2021 года, "АГ-капитал" приобрела недвижимость в центре Томска на 313 млн рублей, в том числе, помещения в памятниках архитектуры регионального значения, а также здание площадью 2,9 тысячи квадратных метров, где ранее располагался первый современный кинотеатр города и камерный театр. Кроме того в 2019 году компания приобрела имущественный комплекс бывшей Сибирской карандашной фабрики, который также включает исторические здания, не обремененные статусом памятника.

ООО "Аграрная группа - капитал" зарегистрировано в 2014 году. Компания на 90% принадлежит основному владельцу холдинга "Сибагро" Андрею Тютюшеву, еще 10% находится в собственности АО "Свинокомплекс "Уральский" (дочерняя компания "Сибагро"). Основным видом деятельности "Аграрной группы - капитал" является предоставлению финансовых услуг; оно владеет долями в ООО "Река", ООО "Свинокомплекс "Тюменский", ООО "Томские кварталы" и ряде других компаниях.

"Сибагро" (ранее - "Сибирская аграрная группа") - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году, объединяет 12 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.