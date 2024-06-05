Собственник экс-завода IKEA в Новгороде модернизирует производство за 2,2 млрд рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ООО "Инвест Плюс", нынешний собственник бывшего завода шведской IKEA в Великом Новгороде (в настоящее время юрлицом завода выступает ООО "Экстраверт"), планирует модернизировать и расширить производство мебели, сообщает пресс-служба областного правительства.

Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Новгородской области Андрей Никитин и гендиректор ООО "Экстраверт" Вадим Осипов на площадке ПМЭФ в среду.

Инвестиции в проект составят около 2,2 млрд рублей.

"Сейчас это компания имеет серьезные амбиции по завоеванию российского рынка. Коллеги повышают гибкость, наращивают свои производственные возможности - не просто производят одно изделие, а широкую линейку", - цитирует пресс-служба главу региона.

Модернизация предприятия обеспечит повышение производительности труда и позволит наладить выпуск мебельных плит с особыми свойствами. Также предприятие планирует развивать производство мебельных компонентов и комплектующих, на что будут направлены дополнительные средства.

"Для нас на заводе стоит задача углублять объем переработки лесостружечной плиты. Таким образом, мы создаем платформу для развития прикладной креативной индустрии и платформу для развития мебельной промышленности в России", - приводятся в сообщении слова Осипова.

"Экстраверт" имеет завод по выпуску ламинированных древесностружечных плит (ЛДСП) и фабрику корпусной мебели. Производственная мощность завода ЛДСП превышает 500 тыс. кубометров в год шлифованной ДСП, фабрики корпусной мебели - более 7 млн корпусов шкафов и кухонной мебели в год. Продукция предприятия используется в мебельной промышленности, для отделки интерьеров, в транспорте, производстве дверей, для наружной отделки строений.

ООО "Инвест Плюс" (Ленинградская область) - SPV-компания генерального директора и совладельца группы компаний "Слотекс" (Петербург) Вадима Осипова. Зарегистрировано в сентябре 2022 года, в конце марта 2023 года завершило сделку по покупке ООО "Икеа Индастри Новгород". В июне 2023 года компания перезапустила производство ЛДСП на заводе ООО.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 99% уставного капитала "Инвест Плюс" принадлежит Осипову, еще 1% - у Валентины Осиповой.