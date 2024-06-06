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Генсек ОПЕК спрогнозировал сильный спрос на нефть в 2024 году

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ОПЕК в 2024 году прогнозирует спрос на нефть сильным и устойчивым, ожидает его прирост по итогам года на 2,2 млн б/с, заявил генеральный секретарь альянса Хайсам аль-Гайс в ходе сессии "Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей" на ПМЭФ-2024.

"Что касается текущего года: мы ожидаем, что спрос на нефть будет расти на 2,2 млн б/с год к году. За первый квартал 2024 года мы увидели результаты, что показатель увеличился на 2,3 млн б/с. Как правило, первый квартал худший в году, когда спрос самый низкий. Мы знаем идут сезонные ремонты на НПЗ по всему миру, и ко второму и третьему кварталам зачастую мы видим более активный спрос со стороны авиации, более активные путешествия, сезон отпусков, поэтому мы ожидаем, что спрос будет сильным и стабильным", - сказал аль-Гайс.

ОПЕК Хайсам аль-Гайс
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