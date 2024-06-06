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СюжетПМЭФ-2024

ВТБ за пять лет рассчитывает построить две новые верфи

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ВТБ в течение пяти лет планирует построить две новые и полностью реконструировать старые верфи ОСК, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на брифинге на полях ПМЭФ-2024.

"Принцип один: мы за эти пять лет хотим построить две новых верфи, на Дальнем Востоке и на Северо-Западе", - сказал Костин.

По его словам, в планах полная реконструкция старых верфей ОСК, начать процесс реконструкции планируется с "Северной верфи".

"Будем делать новые производства, будем развивать новые технологии", - сказал он.

Определиться с местами строительства новых верфей планируется до конца лета, добавил глава ВТБ, отметив, что приоритетные места уже определены.

Костин отметил, что результаты аудита ОСК показали, что ситуация в сегменте гражданского судостроения корпорации отсталая, уровень износа основных фондов составляет более 80%.

ВТБ ОСК Андрей Костин Северная верфь Дальний Восток
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