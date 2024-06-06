Титов считает, что налоговые изменения решат проблему аутсорсинга в России

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Председатель Координационного Совета Института экономики роста им. Столыпина Борис Титов считает положительными для российского бизнеса налоговые изменения, предложенные правительством РФ.

"Сейчас, если ты все же хочешь работать с крупным заказчиком, тебе приходится регистрировать дополнительно предприятие на ОСНО. А уплата НДС в рамках УСН эту проблему снимает. Таким образом, предложенные налоговые изменения фактически решают проблему аутсорсинга в РФ", - сказал он "Интерфаксу" на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, несмотря на увеличение нагрузки на малые компании, введение обязательного НДС для предприятий с 60 млн рублей оборота позволит им работать с крупными предприятиями.

Вместе с тем, он отметил, что "для экономики более благотворен был бы полный отказ от НДС в пользу уплаты прямого налога с продаж" по японскому опыту.

"Это называлось бы налог на предпринимательскую активность. Но это дело более отдаленного будущего", - резюмировал Титов.

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