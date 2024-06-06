Горнолыжный курорт создадут в Карелии, инвестиции составят 21 млрд рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Правительство Карелии и ООО "Горнолыжный рекреационный бальнеологический курорт (ГРБК) "Спасская Губа" подписали на полях ПМЭФ соглашение о сотрудничестве при создании всесезонного курорта "Вереяр", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

Курорт с фокусом на горнолыжную и лечебно-профилактическую инфраструктуру планируют открыть в 2030 году. Он расположится на берегу Мунозера в деревне Спасская Губа Кондопожского района. Ожидается, что курорт будет принимать порядка 280 тыс. туристов год.

Объем инвестиций превысит 21 млрд рублей, будет создано более 1,2 тыс. рабочих мест.

"Правительство Карелии рассматривает проект в качестве якорного резидента особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Спасская Губа". Сегодня мы уже готовим заявку на создание ОЭЗ", - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, которого цитирует пресс-служба.

Рядом с будущим курортом находятся санаторий "Марциальные воды", основанный еще Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных источников, чью воду будут использовать на курорте, а также клиника "Кивач". Таким образом, в Карелии появится медицинский кластер, включающий в себя три крупных объекта, говорится в сообщении.

По словам президента ООО "ГРБК "Спасская губа" Алексея Мазина, общая площадь "Вереяра" составит 5 тыс. га, запланировано 40 км горнолыжных трасс и 14 подъемников.

По данным правительства Карелии, в 2023 году республику посетило 1 млн 616 тыс. туристов, что на 8,5% больше, чем в 2022-м. К 2027 году власти ожидают роста турпотока до 3 млн человек в год.