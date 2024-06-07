Президент Segezha: точно вернемся к дивидендам при цене в 2500 юаней/куб.м за пиломатериалы в КНР

Михаил Шамолин рассказал о реструктуризации долга, дивидендах и планах по инвестициям после вынужденной паузы

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Объединяющий лесопромышленные активы АФК "Система" холдинг Segezha Group в 2021 году привлек значительный объем заемных средств, чтобы расширить свой бизнес, после чего с начала 2022 года столкнулся с ростом банковских ставок, с одной стороны, и невозможностью поставлять продукцию на некоторые ключевые, прежде всего, западные рынки, с другой. О том, как идет урегулирование задолженности и возможны ли инвестиции и дивидендные выплаты в текущих условиях, в блиц-интервью "Интерфаксу" на полях ПМЭФ-24 рассказал президент Segezha Михаил Шамолин.

О реструктуризации долга

Segezha уже определилась с примерными параметрами реструктуризации банковского долга, однако назвать конкретную схему пока не готова из-за отсутствия финального решения. "Они (параметры - ИФ) есть, но я не могу их пока назвать", - сказал Шамолин. "Здесь проблема в том, что все инвесторы ждут параметры рестракта, и если я за них озвучу, и это окажется несостоятельным, то в этой ситуации может быть воспринято негативно", - отметил он, воздержавшись от комментариев относительно возможности для Segezha обойтись в этом вопросе без помощи основного акционера - АФК "Система".

Ранее Шамолин говорил "Интерфаксу", что решить проблему долга планируется до конца 2024 года. На конец I квартала чистый долг Segezha составил 133,6 млрд рублей, увеличившись относительно начала года на 9%. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA снизилось при этом до 12х с 13х за счет роста расчетного показателя OIBDA за последние 12 месяцев.

О налогах и FCF

Налоговые новации, обсуждаемые сейчас правительством, в том числе ожидаемое повышение ставки налога на чистую прибыль до 25% с 20% с одновременным применением инвестиционного налогового вычета, не окажут существенного влияния на бизнес Segezha, считает Шамолин.

"Для нас именно как для бизнеса я не вижу там больших последствий... Мы считали, для нас (налоговая нагрузка - ИФ) сильно не меняется", - заявил он.

Шамолин не стал прогнозировать, когда компания, закончившая 2023 год и I квартал с чистым убытком и отрицательным свободным денежным потоком, сможет вернуться к положительным значениям. В части FCF динамика будет зависеть как от условий реструктуризации, так и от ставки ЦБ: "Какой бы рестракт не был, ставка ЦБ 16%, а завтра она будет 17% или 18%, ее никто не отменял. При такой ставке как ты не реструктурируй, все равно долг надо обслуживать, если не сейчас, то позже. Если долг мы на 5 лет перенесем, через 5 лет мы придем к тому, что он все еще будет".

О дивидендах

Начиная с этого года к FCF привязаны дивиденды компании: согласно действующей дивидендной политике, в 2024-2026 годах Segezha планировала направлять на выплаты 75-100% скорректированного свободного денежного потока. По словам топ-менеджера, спрогнозировать, когда группа вернется к выплате дивидендов, сейчас сложно, так как это будет зависеть от нескольких факторов, в том числе - курса рубля (при его ослаблении доходы Segezha будут расти с учетом того, что доля валютной выручки компании составляет около 60%) и цен на продукцию (наиболее значимый фактор - стоимости поставки пиломатериалов в Китай).

"На пиломатериалах в Сибири мы зарабатываем в год по 4-5 млрд рублей при тех ценах, которые есть - 1800 юаней/куб. м. Если цена будет 2500 юаней, - а это не пиковая цена, это исторически средний уровень, - мы будем зарабатывать 25 млрд. Огромная разница", - пояснил Шамолин.

На вопрос о том, какая цена на пиломатериалы в Китае позволит Segezha вернуться к выплате дивидендов, CEO компании ответил: "2500 (юаней за 1 куб. м) - точно вернемся, 2000 -не знаю". "Мы самими, безусловно, заинтересованы в том, чтобы платить дивиденды", - добавил он.

О динамике OIBDA

Шамолин подтвердил планы компании как минимум удвоить показатель OIBDA по итогам 2024 года относительно прошлого года (тогда OIBDA составляла 9,3 млрд рублей). Позитивные ожидания он связал, в том числе, с наращиванием выпуска продукции, в частности, мешочной бумаги. "Мы сейчас покажем результат II квартала: и цены выше, и производства. Больше бумаги, например: в прошлом году мы потеряли бизнес в Европе, а мы в Европу грузили 8 тыс. тонн бумаги в месяц, с введением санкций мы утратили такую возможность... Ушел год, чтобы найти новые рынки, клиентов, перенаправить объемы", - объяснил CEO компании.

"У нас EBITDA первого квартала этого года (2,5 млрд рублей - ИФ) в два раза больше, чем в прошлом году. EBITDA второго квартала идет по такой же траектории. Дальше мы хотим также наращивать", - заявил он.

Про инвестиции

Первым после вынужденной инвестиционной паузы проектом Segezha, направленным на наращивание перерабатывающих мощностей, как ожидается, станет запуск в следующем году еще одной машины по производству строительной бумажной упаковки - цементных мешков, - в г. Сальске (Ростовская область). Оборудование производства КНР уже закуплено, совокупные инвестиции оцениваются в 900 млн рублей.

В числе проектов, которые планируется возобновить, Шамолин перечислил модернизацию Сокольского ЦБК с запуском новой бумагоделательной машины, увеличение объема производства на Вятском фанерном заводе, модернизацию "Лесосибирского ЛДК-1", новую лесопильную линию на Онежском ЛДК, а также проект по модернизации Сегежского ЦБК с увеличением объема производства до 420 тыс. тонн с нынешних 370-380 тыс. тонн.

Когда Segezha возобновит инвестиции в эти проекты, будет ясно ближе к III кварталу, отметил глава компании. Суммарный объем инвестиций в планируемые к возобновлению проекты оценивается в около 30 млрд рублей, говорил весной этого года Шамолин.

О китайских партнерах в Сибири

Segezha продолжает вести подготовку к реализации крупного проекта по строительству целлюлозно-бумажного комплекса в Красноярском крае ("Сегежа-Восток") стоимостью $1,5-2 млрд. На текущий момент компания находится в переговорах с пятью потенциальными соинвесторами из Китая для совместной реализации проекта, сообщил Шамолин.

"Мы хотим брать балансовое сырье, которого в этом регионе Красноярска огромное количество и оно не востребовано, и из него делать целлюлозу. Для этого нам надо найти партнеров. Китай готов вложить деньги, мы сейчас этим занимаемся. У нас будет российско-китайское СП. Китайский партнер платит за оборудование, мы платим за стройку - такая идея", - пояснил глава российской компании.

Возможность реализовать проект "Сегежа-Восток" он увязал с уровнем ставки ЦБ. В целом, приемлемая для компании с точки зрения инвестиций ставка - 7-8%, отметил Шамолин.