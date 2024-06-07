Президент РФ заявил, что ядерное оружие может ускорить решение задач, но здоровье военных дороже

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Использование Россией ядерного оружия может увеличить скорость достижения стоящих перед ней задач при проведении специальной военной операции, но важнее здоровье российских военных, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается скорости, что касается результатов, вы (модератор Сергей Караганов) сказали, что на мне лежит большая ответственность. Да, действительно. Можно ли повысить скорость решения стоящих перед нами задач? Можно, но это прямо пропорционально с потерями. И, понимая свою ответственность, я все-таки исхожу из того, что предлагает Генеральный штаб, министерство обороны - скорость это важно, но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте", - заявил Путин, отвечая на вопрос модератора на пленарной сессии Питерского международного экономического форума.

При этом глава государства отметил: "Когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы".

Путин не считает, что наступил указанный в ядерной доктрине момент для применения ядерного оружия.

"У нас есть ядерная доктрина, и там все написано. (...) Применение возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. В исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил. И нет такой необходимости", - сказал президент РФ.

"Но эта доктрина - это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину", - добавил глава государства.

Путин напомнил, что ранее Россия не только подписала, но и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Американцы его подписали, но не ратифицировали. Поэтому в сегодняшних условиях мы отозвали свою ратификацию", - сказал он.

"Но, если надо будет, мы проведем испытания, но пока необходимости такой тоже нет, поскольку наши информационные и компьютерные возможности позволяют все производить в сегодняшнем виде", - отметил Путин.