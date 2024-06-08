В "Интер РАО" заявили об интересе к отборам генерации для Сибири и Юга

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" ждет конкурсов по выбору инвестора в новую генерацию для покрытия дефицита мощности в энергосистемах Сибири и Юга, все будет зависеть от условий конкурсов, сообщил журналистам глава компании Сергей Дрегваль в кулуарах ПМЭФ.

"Ждем и Сибирь, и Юг. Все зависит от тех условий, которые будут приняты. Когда конкурс будет объявлен, там условия будут определены. Мы после этого все проанализируем еще раз, все риски взвесим, экономику просчитаем, только потом примем решение", - сказал он.

По словам Дрегваля, если компания пойдет на конкурсы, то с российским оборудованием. "В силу ряда причин, в том числе по причине того, как время показывает, что у нас проблемы на Джубгинской и Сочинской ТЭС с уникальным оборудованием. Ничего не можем сделать с этим оборудованием", - напомнил он, отметив, что "Интер РАО" планирует работать "с ним столько, сколько сможем, но ремонтировать его у нас нет пока возможности". "Прорабатываем механизмы, конечно, стараемся, ищем разные пути, но пока, к сожалению, не получается", - сказал он, подтвердив, что речь идет об останове оборудования и штрафах.

При этом, комментируя интерес к строительству генерации для энергосистемы Юга, он пояснил, что строительство на существующих площадках на Юге невозможно, так как площадки маленькие, кроме того, оборудование в ДПМ (строится по программе окупаемости генерации, ДПМ - договор о предоставлении мощности - ИФ), и его не вывести.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.