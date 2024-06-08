Минцифры намерено в 2025 г. запретить бизнесу обращаться в госорганы не в электронном виде

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минцифры России хочет в 2025 году ввести запрет для бизнеса на обращение в государственные органы в любом виде, кроме электронного, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Сейчас мы прорабатываем инициативу, (чтобы) с определенной даты следующего года запретить обращение бизнеса в любом виде, кроме электронного, в любые структуры, связанные с государством", - сказал Шадаев в субботу на IT-завтраке на ПМЭФ-2024.

По его словам, в настоящее время только пятая часть запросов от бизнеса в министерство приходит в бумажном варианте.

"Я тут недавно смотрел структуру входящих документов в Минцифры и увидел, что всего 20% нам отдают на бумаге, отдает бизнес. То есть это запросы, переписка по контрактам, отчетность по контрактам, всевозможные уточнения", - сказал он.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что не все может быть цифровизовано. В частности, требование лично явиться к нотариусу для заверения ряда сделок объясняется необходимостью удостовериться, что сделка совершается добровольно всеми сторонами.

"При всем желании цифровой максимальной трансформации мы должны все равно понимать, что останутся те сферы, где без офлайнового контакта результат достигнут быть не может", - сказал Хинштейн.

По его словам, пока шло мероприятие, он поспорил с главой Минцифры относительно возможного запрета для бизнеса на бумажные обращения.

"То же самое касается и полного перехода от бумажного к электронному документообороту. У нас с Максутом Игоревичем (Шадаевым - ИФ) тут пока возникла небольшая дискуссия. Потому что я твердо считаю, что у человека должно быть право выбора", - подчеркнул глава профильного комитета.