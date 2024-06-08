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Министр юстиции Китая в июне посетит Петербургский юридический форум

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минюст РФ ожидает увеличения числа иностранных участников Петербургского юридического форума, сообщил "Интерфаксу" в субботу глава Минюста Константин Чуйченко.

"Мы ожидаем в этом году увеличения количества международных делегаций, как минимум в полтора раза. Есть подтверждение от министра юстиции Китая", - сказал он агентству на полях Петербургского экономического форума.

По словам министра в этом году в форуме планируется участие 30 министров юстиции из различных стран. Среди них, как ожидается, будут министры юстиции стран СНГ, ШОС, БРИКС. Также будут главы Минюстов арабских стран.

"В прошлом году у нас было в общей сложности 3 800 участников форума, в этом году, думаю, можно говорить об около 4,5 - 5 тысячах участников", - сказал Чуйченко.

Он пояснил, что организаторами форума было принято решение сократить количество мероприятий, уделив большее внимание глобальности тем правовой политики.

"Форум это все-таки не научно-практическая конференция и нужно больше говорить о вопросах правовой политики, о глобальных вопросах, которые представляют интерес для всех, а не вдаваться в узкопрофессиональные темы", - резюмировал министр.

XII Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 28 июня.

Минюст РФ Константин Чуйченко Петербургский юридический форум БРИКС СНГ ШОС
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