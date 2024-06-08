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Сечин заявил о разбалансировке мирового рынка из-за дефицита энергии и санкций

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Совокупность дефицита энергии в результате энергоперехода и широкого набора прямых санкций, а также недобросовестной конкуренции привела к разбалансировке рынка, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

Например, незаконные санкции, введенные США с 2016 года против Венесуэлы, Ирана и России, затронули в общей сложности добычу почти 18 млн баррелей нефти в сутки и помогли США захватить значительную долю рынка, отметил он. В результате такой политики энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта США, подчеркнул Сечин.

По его мнению, цели энергоперехода в нынешнем виде имеют идеологическую окраску и нереальны. "Несмотря на то, что за последние два десятилетия по всему миру в энергетический переход было инвестировано около $10 трлн, альтернативные источники энергии так и не смогли обеспечить замещение традиционного топлива. Сегодня ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%", - сказал он.

За этот же период потребление нефти, газа и угля суммарно выросло на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась. Более того, потребление нефти и угля, а также использование газа в электрогенерации в 2023 году вышли на новый рекорд, указал Сечин.

"Зеленый" переход не обеспечен рентабельными источниками, и его реализация является иллюзией, что приводит к изъятиям инвестиций из традиционной энергетики. То есть не будет ни того, ни другого", - предупредил глава НК.

Идея энергоперехода и применимое к нему регулирование направлены на укрепление однополярной структуры миропорядка, основанной на контроле над финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой, уверен он. "Такая концепция энергоперехода основана на дискриминации всего мира. Даже интересы союзников в любой момент могут быть принесены в жертву. Как гласит русская поговорка: "Дружба дружбой, а табачок врозь", - сказал Сечин.

"Это особенно явно проявилось при реализации проекта по "спасению" Европы от мнимой зависимости от российских энергоносителей. По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета. Сократив закупки российских энергоносителей, с 2021 по 2023 год Евросоюз потратил на импорт газа из других стран более $630 млрд", - отметил глава "Роснефти".

"По сути, Европа достигает своих целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления и замедления экономического роста. Продолжение такой политики может, в конце концов, разрушить европейскую промышленность. Как известно, самое низкое потребление энергии - на кладбище", - предупредил он.

Игорь Сечин
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