Минцифры РФ хочет ввести инвествычет по налогу на прибыль для проектов по внедрению ИИ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает распространить федеральный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль на проекты по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава министерства Максут Шадаев.

"Федеральный инвестиционный налоговый вычет: мы сейчас обсуждаем тоже, можно ли большие проекты по внедрению таких современных больших решений, связанных с искусственным интеллектом, можно ли будет в рамках федерального инвестиционного налогового вычета на эти расходы уменьшать налог на прибыль", - сказал он на IT-завтраке в рамках ПМЭФ-2024.

По его словам, с помощью в том числе этой инициативы Минцифры стремится создать дополнительные экономические стимулы для того, чтобы бизнес переходил на российские ИТ-решения.