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Зарубежные заказчики российских ИТ-решений смогут получать льготные кредиты в РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Зарубежные заказчики российских ИТ-решений получат возможность привлекать на их покупку льготные кредиты в РФ, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

По его словам, меры поддержки экспорта российских ИТ-решений вошли в проект нацпрограммы "Экономика данных", их реализация может начаться с 2025 года.

"У нас есть хорошая новость, что у нас сумма предусмотрена в рамках нового нацпроекта. Поэтому с 2025 года мы, очень надеюсь, начнем реальные действия по поддержке экспорта", - сказал Шадаев на ИТ-завтраке в рамках ПМЭФ-2024.

По его словам, предусмотрено две основные меры поддержки.

"Первая такая маркетинговая: будем софинансировать представительство (российских ИТ-компаний - ИФ) на мероприятиях. И второе - все-таки льготные кредиты заказчикам. Конечно, вряд ли нам хватит на многомиллиардные контракты в сфере информационной безопасности, но мы точно будем поддерживать", - заверил глава Минцифры.

Какой объем средств на поддержку экспорта заложен в проекте нацпрограммы, министр не уточнил.

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