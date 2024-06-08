В ФНС заявили о снижении числа банкротств на треть через развитие господдержки

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Число новых банкротств в российской экономике, вопреки общемировой тенденции, снижается, что, в том числе, является результатом государственных мер поддержки экономики и действий ФНС по реструктуризации и расшивке долгов, заявил на ПМЭФ-2024 заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев.

В среднем по основным экономикам мира число разорившихся бизнесов увеличилось в 2023 г. почти на 12%, в то время как в России они снизилось в прошлом году на 18%.

По словам Чекмышева, для налогового ведомства главным фокусом является общая зрелость системы управления долгом.

Коэффициент, показывающий отношение суммы налоговой задолженности к общей сумме поступлений, на 1 мая составил в России всего 5,6% - против 6,6% к концу 2020 года, на который пришлись связанные с коронавирусной инфекцией кризисные явления. "Это эквивалентно 497 млрд руб. поступлений в бюджет", - сказал Чекмышев.

В частности, примерно 0,3 процентного пункта снижения этого коэффициента обеспечило внедрение в прошлом году Единого налогового счета, который позволил снизить долю ошибочных платежей и обеспечил прозрачность процесса уплаты налогов. В результате в 2,5 раза - на 1,1 млн - сократилось общее число компаний с задолженностью по налогам, в 2,3 раза снизилось количество мер взыскания, сказал Чекмышев.

Что касается работы с проблемными компаниями, то ФНС оценивает с помощью автоматизированных систем финансовый статус каждого должника, чтобы понять, сможет ли он выкарабкаться сам, или ему можно оказать меры поддержки, которые в итоге будут более выгодны для экономики.

Система скоринга должников включает в себя 40 факторов, в том числе оценивает риск злоупотреблений, учитывает активы и состояние бизнеса, его корпоративные и иные связи. На этой основе определяется оптимальный вариант урегулирования задолженности, например, через получение отсрочки, рассрочки в погашении обязательств, либо - заключение мировых соглашений.

По состоянию на 1 апреля через специальный сервис ФНС - Площадку реструктуризации долга - бизнесу удалось реструктуризировать 962 млрд рублей долгов, из которых более 250 млрд рублей - долгосрочные меры, что позволило сохранить работоспособность предприятий, на которых занято 1,2 млн человек.

Учитывая число компаний (3572), получивших поддержку в прошлом году, это позволило снизить число новых банкротств (их было в прошлом году около 7400) почти на треть, показывают данные ФНС.

При этом компании, получившие поддержку, затем выполняют согласованный график погашения долгов на 98%, в то время как в судебных процедурах банкротства возвратность долгов составляет, по официальной статистике, лишь 2%, сказал Чекмышев.

Компании, у которых накоплены не только налоговые долги, могут обратиться в созданный при содействии ФНС Фонд содействия реструктуризации долга, который предлагает комплексное решение проблем неплатежеспособности, включая, например, предоставление новых банковских кредитов или их рассрочку, сказал Чекмышев. Через Фонд бизнесу уже оказана поддержка на 12,8 млрд руб.

"Создана единая система, позволяющая кредиторам найти общую площадку и вместе помочь должнику выкарабкаться, если он сам не может. Наша задача как госоргана - сохранить доверие между всеми участниками процесса реструктуризации", - сказал Чекмышев.

Действующее законодательство позволяет налогоплательщикам, которые не могут вовремя и полностью внести платежи в бюджет, попросить о предоставлении годовой отсрочки либо рассрочки на срок до трех лет.