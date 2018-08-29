Усманов назвал финансово выгодной продажу своей доли акций лондонского "Арсенала"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Алишер Усманов назвал выгодной с финансовой точки зрения продажу своей доли акций футбольного клуба "Арсенал" (Лондон).

"Что касается продажи доли в ФК "Арсенал", то я хотел консолидировать весь клуб и иметь возможность влиять на его управление: улучшать его операционную структуру, инвестировать в новых игроков, совершенствовать бренд и т. д. Я делал соответствующие предложения другому акционеру. Однако они были отвергнуты, и я принял решение продать мои акции. С финансовой точки зрения это была выгодная сделка", - заявил Усманов в интервью журналу" Сноб ".

7 августа нынешнего года Усманов заявил, что расстанется со своей долей акций лондонского футбольного клуба "Арсенал".

"Я принял решение продать мои акции футбольного клуба "Арсенал", который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны", - говорилось в заявлении, распространенном пресс-службой Усманова.