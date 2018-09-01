ЦСКА разгромил "Урал" в 6-м туре РПЛ благодаря хет-трику Чалова

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ЦСКА на своем поле со счетом 4:0 обыграл "Урал" в шестом туре Российской премьер-лиги.

Три гола на домашней арене провел нападающий армейцев Федор Чалов (на 13-й, 31-й и 85-й минутах). Кристиян Бистрович забил четвертый мяч на 88-й минуте встречи.

ЦСКА набирает 9 очков и занимает 5-е место в зачете чемпионата, у "Урала" 4 балла и он идет 12-м.