Стала известна дата матча премьер-лиги ЦСКА - "Спартак"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Матч чемпионата России по футболу между московскими клубами ЦСКА и "Спартак" в первом круге пройдет 23 сентября в рамках седьмого тура, сообщается на сайте турнира.

Начало игры - 19:00 мск.

В этот же день пройдет еще один матч, который относится к категории "центральный в туре" - между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Игра пройдет в Петербурге и начнется в 16:30 мск.

В сезоне-2017/18 ЦСКА на своем поле выиграл у "Спартака" со счетом 2:1, а в гостях уступил сопернику со счетом 0:3.

В заочном же споре на финишной прямой чемпионата успех сопутствовал ЦСКА, который в заключительном туре опередил "Спартак", занял второе место и получил путевку в групповую стадию Лиги чемпионов. "Спартак" же, финишировавший на третьем месте, вынужден был участвовать в квалификационном турнире ЛЧ. Здесь он споткнулся на первой же стадии, с которой начинал еврокубковый турнирный путь. А именно - в третьем раунде квалификации, где по сумме двух встреч уступил греческому клубу ПАОК. Теперь "Спартак" сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Что касается противостояния "Зенита" и "Локомотива", то в обеих встречах в прошлом чемпионате победил московский клуб - 3:0 (в Петербурге) и 1:0 (в Москве). Победа в московском матче стала для "Локомотива" судьбоносной: благодаря ей клуб досрочно стал чемпионом России.

"Локомотив" благодаря чемпионству получил прямую путевку в Лигу чемпионов УЕФА. "Зенит", финишировав на пятом месте, стал участником Лиги Европы: здесь он стартовал со второго раунда квалификации и дошел до группового турнира.