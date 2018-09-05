В компании, управляющей "Ростов Ареной", не увидели проблем с проведением здесь концерта Басты

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Съемное универсальное защитное покрытие для натурального травяного газона будет использовано при проведении концерта рэп-исполнителя Басты на "Ростов-Арене" 29 сентября, сообщает пресс-служба ФГУП "Спорт-Ин".

"В СМИ со ссылкой на пресс-службу ФК "Ростов" появились сообщения об угрозе проведению футбольных матчей на стадионе "Ростов Арена" в связи с запланированным на конец сентября музыкальным шоу. Со всей ответственностью заявляем, что опыт организации массовых развлекательных мероприятий на современных стадионах доказывает, что они никоим образом не препятствуют проведению футбольных матчей", - говорится в сообщении.

"Именно об отсутствии каких-либо рисков такого рода специалисты стадиона "Открытие Арена" и ФГУП "Спорт-Ин" говорили на вчерашнем совещании с участием представителей ФК "Ростов", - сообщается там же.

Отмечается, что для защиты натурального газона стадиона будет использовано съемное покрытие, а благодаря применению современных технологий укладки и ухода за травяным покрытием его свойства будут восстановлены в кратчайшие сроки и без особых затрат. Подобный опыт имел место на московском стадионе "Открытие Арена", где по информации "Спорт-Ин" за последнее время было проведено семь концертов, после которых в течение суток поле было готово к матчам. Например, 13 июля этого года там состоялся концерт рок-группы "Guns'n'Roses", а уже 15 июля был запланирован футбольный матч. Аналогичный опыт реализован на стадионе "Лужники".

В "Спорт-Ин" уверены, что поле восстановится за временной промежуток между концертом "Басты" и следующей игрой "Ростова" в случае непредвиденного повреждения газона.

"Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение - концерт на площадке "Ростов-Арена" можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты. Стадион предназначен для проведения массовых мероприятий с использованием поля. Во-первых, существует официальная проектная документация (в частности раздел 5), в которой детально приведены правила эксплуатации стадиона в случае мероприятий с использованием поля. Во-вторых, существует огромное количество примеров проведения концертов на аналогичных полях", - прокомментировал Баста в своем аккаунте в Instagram.

Футбольный клуб, в свою очередь, подчеркнул, что клуб относится к музыканту "с особой теплотой" и не против проведение концерта именного этого музыканта, однако, считает проведение шоу 29 сентября невозможным, так как 6 октября на арене запланирован матч Российской премьер-лиги с "Оренбургом".

"Что касается концерта - мы не выступаем против проведения конкретно Вашего мероприятия, мы в целом возражаем относительно любой концертной программы 29 сентября. Очередная домашняя игра "Ростова" против "Оренбурга" состоится 6 октября - и мы всерьез опасаемся, что восстановить поле за неделю будет невозможно", - заявлет пресс-служба клуба.

"Уверяем, что если бы ваш концерт был запланирован в одном из перерывов в Чемпионате России по футболу, мы бы не только не возражали, но и поддержали бы, так как уважаем ваше творчество", - отмечается там же.

Ранее руководство РПЛ сообщало, что перенос матчей "Ростова" с "Ростов-Арены" на резервный стадион "Олимп-2" нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей Премьер-лиге.

Накануне "Ростов" опубликовал заявление, в котором говорилось, что вопреки всем возражениям руководства футбольного клуба, компания "Спорт-Ин", осуществляющая управление "Ростов Ареной", решила провести на новом стадионе концертное мероприятие 29 сентября. В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле.

В случае серьезного повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи "Ростов" будет проводить на стадионе "Олимп-2", который в три раза уступает по вместимости "Ростов Арене". Домашний матч "Ростов" - "Уфа" 22 сентября может стать последним матчем "желто-синих" на стадионе "Ростов Арена" в нынешнем сезоне.

"Ростов Арена" была заложена в 2012 году. Вместимость - 45 тыс. человек. Стадион принял пять игр чемпионата мира по футболу в России - 2018, в том числе и игру 1/8 финала между Японией и Бельгией. Рекорд посещаемости стадиона был установлен на матче Мексика - Южная Корея, тогда стадион посетило более 43,4 тыс. человек.