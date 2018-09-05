ЦСКА задумался о проведении домашних матчей ЛЧ в "Лужниках"

Португальский специалист согласился, что является виновным в этом деле Подробнее

Моуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов

В Лиге опасаются, что после концерта Басты поле не восстановится и клубу "Ростов" придется играть на старом менее вместительном стадионе Подробнее

РПЛ осудила возможность переноса матчей с построенной к ЧМ арены в Ростове

Он покидает Россию по семейным причинам Подробнее

3 сентября 21:47

Маркизио перешел в "Зенит" после 25 лет, проведенных в "Ювентусе"

С петербургским клубом он подписал контракт, рассчитанный на два сезона Подробнее

3 сентября 16:26

Роналду, Модрич и Салах претендуют на звание игрока года по версии ФИФА

Черчесов не попал в шорт-лист тренеров; полузащитник Черышев - в числе претендентов на звание лучшего гола ЧМ-2018 Подробнее

2 сентября 23:26

Сироткин набрал первое очко в "Формуле-1" после дисквалификации Грожана

До пересмотра результатов Гран-при Италии россиянин оставался единственным, кто не набрал ни одного очка Подробнее

2 сентября 21:08

"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в 6-м туре чемпионата России