Главные новости
В миреТереза Мэй заявила, что подозреваемые по "делу Скрипалей" работают в ГРУВ РоссииСКР отверг обвинения насчет подмены черных ящиков самолета КачиньскогоКультураМинкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"
Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

ЦСКА задумался о проведении домашних матчей ЛЧ в "Лужниках"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Руководство московского футбольного клуба ЦСКА рассматривает возможность проведения домашних матчей группового Лиги чемпионов на столичном стадионе "Лужники", сообщает "Спорт-Экспресс".

Окончательное решение, вероятно, будет принято до конца нынешней недели.

На основной стадии ЛЧ, куда армейцы попали напрямую, заняв второе место в чемпионате Росии-2017/18, ЦСКА сыграет с испанским "Реалом", итальянской "Ромой" и чешской "Викторией".

Проведение домашних матчей Лиги чемпионов в "Лужниках" позволит московскому клубу собрать более высокую, по сравнению с "ВЭБ Ареной" (домашний стадион ЦСКА), аудиторию. Вместимость "ВЭБ Арены" составляет 30 457 зрителей, "Лужников" - 81 000 зрителей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК ЦСКА

Новости по теме

Спорт
Виктор Ан объявил о завершении карьерыВиктор Ан объявил о завершении карьеры
Он покидает Россию по семейным причинамПодробнее
 РПЛ осудила возможность переноса матчей с построенной к ЧМ арены в РостовеРПЛ осудила возможность переноса матчей с построенной к ЧМ арены в Ростове
В Лиге опасаются, что после концерта Басты поле не восстановится и клубу "Ростов" придется играть на старом менее вместительном стадионеПодробнее
 Моуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налоговМоуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов
Португальский специалист согласился, что является виновным в этом делеПодробнее
 Шарапова выбыла из US Open-2018Шарапова выбыла из US Open-2018
В четвертом круге Открытого чемпионата США россиянка уступила испанке Суарес НаварроПодробнее
Маркизио перешел в "Зенит" после 25 лет, проведенных в "Ювентусе"Маркизио перешел в "Зенит" после 25 лет, проведенных в "Ювентусе"
С петербургским клубом он подписал контракт, рассчитанный на два сезонаПодробнее
 Роналду, Модрич и Салах претендуют на звание игрока года по версии ФИФАРоналду, Модрич и Салах претендуют на звание игрока года по версии ФИФА
Черчесов не попал в шорт-лист тренеров; полузащитник Черышев - в числе претендентов на звание лучшего гола ЧМ-2018Подробнее
 Сироткин набрал первое очко в "Формуле-1" после дисквалификации ГрожанаСироткин набрал первое очко в "Формуле-1" после дисквалификации Грожана
До пересмотра результатов Гран-при Италии россиянин оставался единственным, кто не набрал ни одного очкаПодробнее
 "Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в 6-м туре чемпионата России"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в 6-м туре чемпионата России
"Зенит" сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 16 очковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Гости Венецианского кинофестиваля12 фото
03 сентября
Гости Венецианского кинофестиваля
Фотохроника 4 сентября6 фото
04 сентября
Фотохроника 4 сентября
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТереза Мэй заявила, что подозреваемые по "делу Скрипалей" работают в ГРУВ РоссииСКР отверг обвинения насчет подмены черных ящиков самолета КачиньскогоКультураМинкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"В миреПрокуратура Великобритании обвинила двоих россиян в заговоре против СкрипалейВ РоссииБывший владелец пермского клуба "Хромая лошадь" досрочно вышел на свободуВ РоссииМинфин не нашел оснований вводить минимальную цену на пиво

"Яндекс" оспорит в суде претензии телеканалов "Газпром-медиа"

Экс-гендиректор "Объединенной зерновой компании" арестован по делу братьев Магомедовых

В Нью-Йорке сел прилетевший из Дубая лайнер с сотней заболевших пассажиров на борту

Москвичам предложили выбрать название для строящейся на юго-востоке станции метро

В компании, управляющей "Ростов Ареной", не увидели проблем с проведением здесь концерта Басты

ЦСКА задумался о проведении домашних матчей ЛЧ в "Лужниках"

Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП в 2018 году до 1,8%

Прогноз роста по инфляции повышен до 3,4% Подробнее

"Газпром-Медиа" подал иск против "Яндекса" и потребовал 40 тыс. руб. компенсации

"Газпром-Медиа" подал иск против "Яндекса" и потребовал 40 тыс. руб. компенсацииТелеканалы ТНТ, ТВ3, Супер, 2Х2 требуют прекратить размещение пиратских копий сериалов Подробнее

Еврокомиссия защитила географические наименования продуктов из Испании и Латвии

СКР отверг обвинения насчет подмены "черных ящиков" самолета Качиньского

СКР отверг обвинения насчет подмены "черных ящиков" самолета КачиньскогоВ ведомстве добавили, что Польша без согласования с разработчиками установила в Ту-154М дополнительный бортовой самописец Подробнее

Парламент ДНР в пятницу проведет голосование насчет выборов главы республики

Годовая инфляция в августе ускорилась до 3,1%

Мэй обсудила с Трампом последнюю информацию по отравлению Скрипалей

Стенографистки исчезнут из перечня профессий в РФ

Телеведущий Валерий Фадеев ушел из "Воскресного времени"

Суд назначил наказание жителю Пензенской области за убийство кота, стащившего колбасу

"Газпром" начал укладку газопровода "Северный поток 2" в водах Финляндии

Минэкономразвития РФ дало прогноз о возврате курса доллара к 63-64 рублям в 2019 году

В Кремле не поняли, что Лондон хотел сказать новым докладом по "делу Скрипалей"

Москва сравнила осенние учения НАТО у границ РФ с временами холодной войны

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');