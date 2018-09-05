ЦСКА задумался о проведении домашних матчей ЛЧ в "Лужниках"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Руководство московского футбольного клуба ЦСКА рассматривает возможность проведения домашних матчей группового Лиги чемпионов на столичном стадионе "Лужники", сообщает "Спорт-Экспресс".
Окончательное решение, вероятно, будет принято до конца нынешней недели.
На основной стадии ЛЧ, куда армейцы попали напрямую, заняв второе место в чемпионате Росии-2017/18, ЦСКА сыграет с испанским "Реалом", итальянской "Ромой" и чешской "Викторией".
Проведение домашних матчей Лиги чемпионов в "Лужниках" позволит московскому клубу собрать более высокую, по сравнению с "ВЭБ Ареной" (домашний стадион ЦСКА), аудиторию. Вместимость "ВЭБ Арены" составляет 30 457 зрителей, "Лужников" - 81 000 зрителей.