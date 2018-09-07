Задержанных в Чехии болельщиков сборной Украины отпустили

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Все восемь болельщиков сборной Украины, задержанные чешской полицией после матча Лиги наций 6 сентября, отпущены и смогут в пятницу вернуться на родину.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Федерации футбола Украины, переговоры с полицией продолжались до двух часов ночи. Президент ФФУ Андрей Павелко лично участвовал в переговорах с полицией и помог с оплатой штрафа, который выписали украинским фанатам.

Несколько украинских болельщиков были задержаны, после того как попытались прорваться на поле. Как отмечает украинский спортивный ресурс Sportarena, после короткой стычки с сектора полицию в ответ забросали мусором.

Сборная Украины обыграла на выезде команду Чехии со счетом 2:1 в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА, который дает дополнительную возможность попасть на Евро-2020 помимо стандартного отборочного турнира.